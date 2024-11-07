Спустя 15 лет у Литвы вновь будет закон о национальных меньшинствах, постановил в четверг, 7 ноября, Сейм этой страны. В Литве не было закона о национальных меньшинствах с 2010 года, когда истек срок действия предыдущей его редакции. С тех пор ни одна попытка принять новый закон, регулирующий права национальных меньшинств, не увенчалась успехом.

Принятая в четверг редакция закона вступит в силу в январе следующего года после подписания президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Проект закона был подготовлен Министерством юстиции и подан в Сейм правительством Литвы.

Новый закон определяет, что такое национальное меньшинство, и устанавливает правовые основания, условия и процедуры для образования, распространения культуры и информации национальных меньшинств в Литве.

Согласно закону, лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, определяется как проживающий на территории Литвы гражданин, имеющий отличную от литовцев национальную идентичность и стремящийся ее сохранить.

Национальная идентичность определяется как свободно выбранная человеком идентификация с национальностью одного из его родителей или бабушек и дедушек, основанная на совокупности характерных для нее признаков - культуры, языка, традиций, обычаев или хотя бы одного из этих признаков.

Проект гарантирует, что никто не может быть принужден к доказательству своей принадлежности к национальному меньшинству, публичному раскрытию своей национальной принадлежности или отказу от принадлежности к национальному меньшинству.

Каждому представителю национального меньшинства в Литве гарантируется право свободно и без ограничений пользоваться своим языком в частной и публичной, устной и письменной форме.

Предусматривается также право представителя национального меньшинства получать образование на своем родном языке.

Закон гласит, что лица, принадлежащие к национальному меньшинству, имеют право сохранять и развивать свою культуру, традиции, обычаи и язык, объединяться в организации и партии, иметь свои средства массовой информации и распространять информацию на родном языке.

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