Европе для обеспечения обороноспособности без помощи США нужно больше тратить на военные нужды. Одна только Германия недоинвестировала в оборону 230 млрд евро, подсчитал институт ifo.

Стран Европы должны тратить на оборону больше двух процентов ВВП, чтобы обеспечить себе защиту без помощи США. Европе предстоит восполнить огромный пробел, "поскольку Германия за последние три десятилетия всегда недовыполняла двухпроцентную норму, сегодня образовался недостаток необходимых инвестиций в оборону почти на 230 млрд евро", сообщил эксперт Института экономических исследований ifo Флориан Дорн (Florian Dorn) в четверг, 7 ноября.

Италия, по подсчетам Дорна, недоинвестировала 120 млрд евро, Испания - более 80 млрд. Среди стран НАТО лишь Польша и Великобритания с 1990 года ежегодно тратили на оборону более двух процентов всего ВВП.

Эксперт полагает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, европейским странам придется прилагать значительно большие усилия.

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