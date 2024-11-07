Путин может пообщаться с Трампом, победившим на выборах в США, еще до его инаугурации в январе, заявил его пресс-секретарь президента РФ Песков.

В Кремле проявляют готовность к диалога с Дональдом Трампом, победившим на президентских выборах в США. Телефонный разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина "не исключен", заявил в четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин может пообщаться с Трампом еще до его возвращения в Белый дом в конце января. "Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем", - указал Песков.

При этом он отметил, что Россия не станет делать первый шаг, потому что, по его словам, не Москва, а Вашингтон виновен в разрыве отношений.

Между Путиным и президентом США Джо Байденом отсутствуют любые контакты на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, напоминает агентство dpa. Дипломатические отношения между РФ и США практически заморожены. Последние контакты между Москвой и Вашингтоном осуществлялись через посредников во время акции по обмену заключенными.

Трамп вернется в Белый дом 20 января

Во время избирательной кампании Трамп утверждал, что может положить конец войне РФ против Украины даже до вступления в должность.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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