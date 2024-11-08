Один из российских ударных беспилотников, запущенных этой ночью по Киеву, попал в многоквартирный дом, в котором живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Об этом дипломат рассказала ERR.

По словам Кольк, в ночь на четверг воздушная тревога продолжалась в течение восьми часов. Сначала дипломат и ее муж спустились в подвал, но позднее вернулись в свою квартиру. Около 5 утра дрон попал в дом.

Кольк отметила, что жертв удалось избежать. "Повреждены только фасад и крыша здания, весь верхний этаж", – сказала посол, отметив, что спасатели быстро прибыли на место и потушили возникшее возгорание. Квартира дипломата, по ее словам, не пострадала.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских дронах были повреждены жилые и нежилые здания в пяти районах украинской столицы. Один человек получил ранения. В своей сводке Кличко упомянул о попадании в верхний, "технический" этаж 33-этажного жилого дома.

Аннели Кольк была назначена послом Эстонии в Украине в 2023 году. До этого дипломат в течение четырех лет возглавляла эстонскую дипмиссию в Турции и по совместительству была послом в Азербайджане и Иране.

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