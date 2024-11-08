В пятницу после ремонта в Эмари открыли взлетно-посадочную полосу, временно пользовавшиеся Пярнуским аэродромом средства авиатранспорта ВВС Эстонии могут теперь вернуться в Эмари и продолжить принимать миссию ПВО НАТО.

В ходе ремонта среди прочего, были заменены построенные 14 лет назад взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, а также установлены новая разметка и освещение взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в Эмари построят новый кейтеринговый комплекс и казарму.

Стоимость ремонта составила около 18,5 млн евро. В январе на полях неформальной встречи европейских министров обороны министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Люксембурга Юрико Бакес подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым Люксембург выделил на ремонт взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари 12 млн евро.

"На восточном фланге НАТО ПВО крайне важна и я рад, что с помощью Люксембурга мы смогли существенно улучшить качество авиабазы Эмари, лучше поддерживать и обслуживать свои самолеты и самолеты союзников, а что важнее всего, вернуть балтийские миссии ПВО в Эстонию", - сказал Певкур.

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