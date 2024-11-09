В ночь на сегодня, 9 ноября, Россия атаковала Одессу, Харьков и Никополь. Об этом со ссылкой на украинские власти сообщает портал "Радио Свобода".

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают силы противовоздушной обороны", – написал глава Одесской администрации Олег Кипер.

По сведениям местных властей, в результате атаки повреждены несколько многоэтажных и частных домов, административные здания, складские помещения и автомобили. Местные паблики выкладывают фото и видео последствий – в частности масштабный пожар на парковке во дворе. О раненых не сообщается.

Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак написал, что ночью российская армия ударила по Никополю "Градом". В результате пострадал 50-летний мужчина – его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, повреждено промышленное предприятие. Также из-за атаки произошёл пожар в Синельниковском районе, добавил Лысак.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по городу авиационной бомбой. Снаряд упал "на пересечении двух районов города в дорожное покрытие" – "в одну из самых загруженных трасс". Позже Терехов уточнил, что повреждения получили также контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

Кроме того, разрушена одна неработающая автозаправочная станция и повреждена другая. В близлежащем отеле выбило несколько окон, задело и расположенный на перекрёстке строительный гипермаркет. Пострадавших нет.

Минобороны России о ночных ударах по Украине не сообщало.

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