Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, высказался об урезании финансирования Украины в рамках военной поддержки Киева против России. Он разместил в Instagram ролик, в котором написал: "POV (От английского Point of view, Представь. - Ред.): через 38 дней ты потеряешь свое пособие", сообщает Deutsche Welle.

В основу видео лег ролик, опубликованный бывшим кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Сарой Пейлин. На записи видно, что Дональд Трамп стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Камера наезжает на мрачное лицо Зеленского, кадр становится черно-белым, сверху начинают падать долларовые купюры, а потом появляется надпись Трампа-младшего.

Через 38 дней, 17 декабря, - выборщики в своих штатах подтвердят избрание президента и вице-президента США.

Брайан Ланза, старший республиканский стратег по выборам, заявил 9 ноября, что приоритетом Трампа по Украине будет достижение мира, а не помощь в возвращении захваченных Россией украинских территорий - Крыма и части Донбасса. Позднее, по данным Reuters, в команде избранного президента дистанцировались от этих слов.

Трамп вернется на пост главы США в январе

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден 13 ноября обсудит с Трампом в Белом доме передачу дел.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Республиканец заручился голосами 312 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Камала Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти своему преемнику. "Я выполню свой долг как президент. Я выполню свою клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января здесь, в Америке, произойдет мирная передача власти", - заявил Байден, выступая с обращением к нации 7 ноября.

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