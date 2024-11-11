Российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что на Кураховском водохранилище в Донецкой области подорвана Терновская дамба в селе Старые Терны к западу от Курахово (село находится под контролем ВСУ). В соцсетях публикуют фотографию, на которой, предположительно, видна частично разрушенная дамба.

Первым о подрыве дамбы на реке Волчья сообщил украинский Telegram-канал "Курахівський напрямок". "Терновская дамба взорвана. Вода на села пошла", — написал автор канала в 10:01 по местному времени (совпадает с рижским).

Источники украинского издания "Новости Донбасса" в экстренных службах сообщили, что Курахово подверглось обстрелу около 9:00, из-за чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Издание утверждает, что вода в реке Волчья поднялась пока на один метр. При этом в селах Богатырь, Алексеевка, Андреевка и Константинополь, расположенных вдоль реки, подтоплений не зафиксировано.

Кто подорвал дамбу, неизвестно. Российские военные блогеры Юрий Котенок и Борис Рожин, а также украинский журналист Андрей Цаплиенко предположили, что дамбу подорвали украинские военные, чтобы помешать наступлению российской армии на Курахово. Однако села вниз по течению Волчьей, которые могут быть подтоплены, контролируются ВСУ. Через них проходят дороги, по которым снабжается гарнизон Курахово. Российские войска продвигаются к ним вдоль северного берега Кураховского водохранилища.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, комментируя сообщения в соцсетях, сообщил телеканалу "Суспiльне", что власти знают о том, что "идет вода по селам, которые расположены возле Терновской дамбы". Падун отметил, что подъем воды в населенных пунктах Великоновоселковской общины выглядит так, будто на дамбе открыты шлюзы, поэтому можно предположить, что дамба повреждена. "Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов", — сказал Падун.

Российские войска ведут наступление в районе Кураховского водохранилища. В последние недели российские военные заняли несколько населенных пунктов возле Курахово.

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