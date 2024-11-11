Правительство Эстонии приняло решение прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году, а использование сланца в энергетике — к 2040 году. Об этом пишет ERR.

Как напоминает эстонский общественный вещатель, подобная мера была включена в План климатической устойчивости, разработанный в 2021 году. "В последующие годы правящая коалиция несколько раз менялась. Хотя обновленный план и ссылается на коалиционное соглашение, в договоренностях следующих кабинетов на самом деле больше не значились сроки отказа от сланца", — отмечает издание.

Общественное обсуждение сроков отказа от сланца в энергетике не проводилось. По данным ERR, план правительства критикует крупнейший в стране производитель сланцевого масла, концерн Viru Keemia Group. Предприятию "остается непонятным, почему страна была готова отказаться от сильной экономической отрасли ради небольшой дотационной суммы".

Представители концерна Eesti Energia также сообщили журналистами, что власти не проводили с ними консультации по срокам отказа от использования сланца для производства электроэнергии.

По данным Европейского бюро статистики (Eurostat), в 2022 году более половины энергии в Эстонии было произведено из сланца, на возобновляемые источники и биотопливо приходилось около 20%. При этом сланец считается наименее экологичным видом топлива.

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