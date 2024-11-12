Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра в столице Гаити Порт-о-Пренсе приостановил регулярные рейсы после того, как самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян при заходе на посадку.

Лайнер, выполнявший рейс из Форт-Лодердейла во Флориде, был перенаправлен в аэропорт города Сантьяго в соседней Доминиканской Республике, где благополучно приземлился.

При осмотре самолета были выявлены "повреждения, соответствующие повреждениям от выстрелов", сообщили в авиакомпании. Самолет был выведен из эксплуатации.

На видео, выложенных в соцсетях, можно увидеть несколько пулевых отверстий на внутренней обшивке возле двери, где сидят члены экипажа во время взлета и посадки.

В результате инцидента одна из бортпроводниц получила легкие травмы, никто из пассажиров не пострадал.

Это уже второй за последние три недели обстрел воздушного судна, пролетавшего над столицей Гаити. В октябре там был открыт огонь по вертолету ООН.

Spirit Airlines заявила, что приостановила полеты на Гаити. Ранее это сделали еще две американские авиакомпании — American Airlines и JetBlue.

Порт-о-Пренс в значительной степени контролируется хорошо вооруженными бандами, а ситуация с безопасностью в стране продолжает ухудшаться.

Инцидент произошел в тот момент, когда в Гаити готовились привести к присяге нового премьер-министра на фоне борьбы за власть, которая грозит снова ввергнуть охваченную кризисом страну в хаос.

Новым премьером стал бизнесмен Аликс Дидье Фис-Эме, он сменил на этом посту Гарри Кониля, который был назначен в мае и смещен так называемым советом переходного периода в воскресенье, пишет AFP.

"Нам предстоит переходный период с большим количеством работы: первая важная задача, которая является условием успеха, — это восстановление безопасности", — сказал Фис-Эме в первом выступлении в новой должности.

Гаити остается без президента с момента убийства Жовенеля Моиза в 2021 году. В стране нет действующего парламента, а последние выборы прошли в 2016 году. Президентские выборы планируется провести до конца 2025 года.

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