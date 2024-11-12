Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении поправки к законодательству, которые ограничивают распространение информации, "пропагандирующей осознанный отказ от рождения детей". Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Предполагается, что такую информацию будут вносить в реестр запрещенных сайтов, подобные материалы запретят использовать в рекламе и СМИ, а фильмам с "пропагандой чайлдфри" перестанут выдавать прокатные удостоверения.

При этом в законопроекте не указано, что именно будет считаться распространением "идеологии бездетности". Тем не менее, по версии авторов пояснительной записки, она вредит "традиционным ценностям", ведет к снижению численности населения и "деградации общественных институтов".

По просьбе Русской православной церкви в законопроект внесли уточнение, выведя из-под его действия представителей монашества. Призывы к соблюдению обета безбрачия, таким образом, не будут считаться "пропагандой чайлдфри".

Также поправки вводят штрафы за распространение "информации об отказе от деторождения", соответствующие изменения внесены в статью Кодекса об административных правонарушениях о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Физических лиц будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей (3840 евро), компании — до 800 тысяч (7680 евро).

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2022 году. Теперь его должны рассмотреть в Совете Федерации (спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко еще в сентябре заявила, что поддерживает инициативу), а затем подписать президент страны.

Также на сегодняшнем заседании Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран, где разрешена "смена пола".

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