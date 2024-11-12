Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии) Яак Валге в понедельник поздно выстрелил из стартового пистолета в столичном парке Фальги. По его словам, он сделал это по личным причинам.

В интервью Валге сообщил, что на него никто не нападал, и у него не было намерения кому-то мешать.

"Для меня самого также было неожиданностью, что стартовый пистолет произвел такой грохот в Таллинне вечером, - сказал Валге. - Я сделал это по личным причинам". Депутат парламента не стал уточнять, что это были за причины.

По словам депутата, хозяева собак, которые в этот момент прогуливались в парке, пришли в негодование.

"Я подошел к ним и извинился. Я сказал им, что у меня есть стартовый пистолет и что он не представляет угрозы. Я проводил одного из сограждан домой, хотя тот и отругал меня как следует, вероятно, за дело", - объяснил Валге.

После этого, по словам Валге, он отправился в город, а когда вернулся через час, его уже ждали полицейские.

"Полицейские составили протокол о правонарушении, который я подписал", - сказал Валге. "Я уверен, что меня оштрафуют, но надеюсь, что я не останусь без разрешения на оружие", - добавил депутат.

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