Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (на фото) ушел в отставку. Это произошло вскоре после публикации доклада, авторы которого раскритиковали духовного лидера Англиканской церкви за неспособность эффективно расследовать преступления сотрудника христианской организации Джона Смайта, подвергавшего мальчиков физическим и сексуализированным издевательствам.

Одним из тех, кто призывал к отставке Уэлби, был британец Эндрю Морс, который в юности пережил насилие со стороны Смайта.

Морс утверждает, что Уэлби мог предпринять шаги в отношении его насильника еще в 2013 году, когда только вступил в должность архиепископа Кентерберийского, но предпочел бездействать.

Морс рассказал Би-би-си, что подвергался насилию на протяжении четырех лет с 17-летнего возраста во время учебы в Винчестерском колледже — престижной частной школе — в 1970-80-х годах. Смайт часто выступал на службах в часовне колледжа и рассказывал о своей работе куратором евангелистских летних лагерей в графстве Дорсет.

На днях в Британии был опубликован доклад по результатам проверки, проведенной независимой группой расследователей, в ходе которой было установлено, что Смайт систематически издевался над юношами и молодыми мужчинами, завлекая их к себе домой в Винчестере.

Кто такой Смайт и в чем его обвиняют

Число жертв Смайта может достигать более сотни человек.

Смайт был известным юристом и проповедником, который часто выступал в церквях, хотя и не имел духовного звания. Он также руководил работой летних лагерей для молодых христиан.

Его обвиняли в том, что он приводил мальчиков к себе домой, где жестоко избивал их деревянными прутьями в своем сарае. Некоторым из его жертв приходилось носить подгузники для взрослых из-за кровотечения.

Позже Смайт переехал в Зимбабве и Южную Африку, где издевательства продолжились — и его жертвами там, предположительно, стали от 85 до 100 мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет.

Жертвы Смайта говорили, что он подвергал их физическому, сексуализированному и психологическому насилию.

Смайт умер в 2018 году и так и не понес ответственности за свои действия.

В докладе говорится, что самые высокопоставленные должностные лица Англиканской церкви знали о преступлениях, которые совершались в разных приходах в 1970-80 годах, и своим бездействием, по сути, покрывали их.

Особое место в документе уделено Джастину Уэлби, который вступил в должность Архиепископа Кентерберийского в 2013 году и мог помочь привлечению Смайта к ответственности, если бы обратился в полицию, но он этого не сделал.

После обнародования результатов проверки несколько членов синода инициировали сбор подписей за отставку архиепископа.

Инициативу поддержал известный британский радиоведущий преподобный Ричард Коулз.

"Любой представитель власти, знавший о насильнике и не предпринявший должных мер, из-за чего насилие продолжалось, должен уйти в отставку", —заявил на днях Коулз.

В Ламбетском дворце (лондонской резиденции архиепископа) ответили, что архиепископа ужасают действия Смайта и он приносит глубокие извинения как за собственные ошибки и упущения, так и за злодеяния, укрывательство и насилие со стороны церкви в целом. При этом Уэлби отказывался уходить в отставку, так как не располагал никакой информацией о злодеяниях, совершенных до 2013 года.

Однако после публичного выступления жертвы насилия Эндрю Морса, который рассказал о том, что происходило с ним и другими юношами в студенческие годы, Джастин Уэлби не выдержал давления.

"Я думаю, что его собственное признание, что в 2013 году — а это уже была современность по сравнению с 1970-80-ми — он сделал недостаточно, что не проявил строгость, достаточно для того, чтобы отнести Джастина Уэлби к числу множества других англиканских церковников, участвовавших в сокрытии злоупотреблений", — сказал Морс в интервью Би-би-си.

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