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Fоtо: DPA/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западных союзников Украины увеличить объемы военной помощи и тем самым изменить ход войны.

"Мы должны делать больше, чем просто помогать Украине держаться. Нам нужно поднять цену для Путина […] и оказать Украине такую помощь, какая ей нужна для того, чтобы изменить траекторию конфликта", — сказал Рютте во вторник в Париже перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Рютте заявил, что сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей, которые оказывают ей военную помощь, а также с Китаем представляет угрозу не только для Украины и Европы.

"Сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем угрожает не только Европе, оно угрожает миру и безопасности — да, здесь, в Европе тоже — но и в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке", — сказал генеральный секретарь НАТО.

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