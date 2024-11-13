Силы обороны Эстонии в ночь на среду взорвали виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Построенный несколько десятилетий назад виадук было решено снести, поскольку он не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения, сообщает Rus.Delfi.ee.

Подрыв виадука был проведен успешно: бетонные конструкции обрушились, теперь они будут демонтированы полностью.

После реконструкции грузоподъемность виадука Канама увеличится до 360 тонн, что позволит перевозить самую тяжелую бронетехнику союзников. Саперы Сил обороны использовали виадук для тренировок на случай, если им понадобится взорвать крупные дорожные сооружения, чтобы предотвратить продвижение войск потенциального противника, вторгшегося в Эстонию.

Что с движением по Таллинскому шоссе?

Департамент транспорта и предприятие GRK Eesti, занимающееся реконструкцией виадука Канама, обещают, что ночью будет убрано достаточно строительного мусора, чтобы одна полоса движения оставалась свободной "После этого мы восстановим движение по ней как по дороге 2+1", - пообещал руководитель проекта GRK Eesti Лаури Канарбик.

Стоимость работ по реконструкции виадука составит 13,8 миллиона евро, включая налог с оборота. Инвестиции будут финансироваться совместно с фондом соединения Европы (CEF) в размере 5,05 миллиона евро в рамках проекта военной мобильности EstMilMob, который направлен на улучшение транспортного сообщения с военным городком Тапа в течение следующих трех лет. Реконструкция виадука Канама, закрывшегося для движения 4 ноября, завершится конце мая 2025 года. Новый виадук откроют в начале лета, все дорожные работы будут завершены к концу сентября 2025 года.

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