Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп проводит встречу с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме.

Во время предвыборной кампании оба политика жестко критиковали друг друга и последний раз встречались во время дебатов в июне. Вскоре после них Байден вышел из гонки на фоне опасений относительно его возраста и способности выполнять обязанности президента.

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни.

Однако после президентских выборов 2020 года, которые Трамп проиграл, но отказался признать поражение, встреча с Байденом не состоялась: тогдашний президент отказался его пригласить.

Комментируя сегодняшнюю встречу, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден "верит в нормы, верит в наши институции". "Он верит в мирную передачу власти", — добавила она.

Трамп приехал в Вашингтон впервые после победы на президентских выборах 2024 года. До визита в Белый дом он посетил Палату представителей, где встретился с членами Республиканской партии, имеющей высокие шансы сохранить контроль над нижней палатой Конгресса.

Подсчет голосов на выборах Палаты представителей еще продолжается, однако для создания в ней большинства республиканцам не хватает только двух мандатов (а демократам — десяти).

В результате выборов сенаторов, состоявшихся одновременно с голосованием за президента, Республиканская партия также взяла под контроль верхнюю палату американского парламента.

"Правда ведь, побеждать приятно? Побеждать приятно! Всегда побеждать приятно, — сказал Трамп конгрессменам. — В Палате тоже все прошло очень удачно".

Сейчас Трамп продолжает активно формировать свою будущую администрацию.

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