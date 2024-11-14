В центре Бразилиа возле здания Верховного суда Бразилии в среду прогремели взрывы. Суд был эвакуирован, на площади перед ним обнаружили тело мужчины.

Первый взрыв прогремел в багажнике автомобиля на парковке, прилегающей к зданию суда, через 20 секунд раздался второй.

На площади перед зданием было обнаружено тело мужчины. По данным властей, он пытался проникнуть в Верховный суд.

"Этот гражданин подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, не смог, и у входа произошел взрыв", — сообщила журналистам губернатор Бразилиа Селина Леао.

"Мы рассматриваем это как самоубийство, потому что жертва только одна. Но расследование покажет, так ли это было на самом деле", — добавила она.

По данным властей, первый взрыв на парковке также устроил погибший мужчина. Местные СМИ сообщили, что взрывное устройство было заложено в принадлежащем ему автомобиле.

Полиция оцепила территорию и использовала робот-сапер, чтобы обследовать тело на наличие взрывчатки.

Генпрокурор страны Хорхе Мессиас осудил нападение и пообещал, что власти расследуют инцидент. "Я решительно осуждаю нападения на Верховный суд, — написал он в соцсети X. — Мы должны знать, что стоит за этими нападениями, и как можно скорее восстановить мир и безопасность".

Верховный суд находится в центре столицы рядом с Национальным конгрессом и Дворцом Планалту — рабочей резиденцией президента Бразилии.

Как сообщает портал G1, в момент инцидента в здании парламента проходили пленарные заседания Палаты депутатов и Сената.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва незадолго до взрывов покинул рабочий кабинет и вечером находился во Дворце Алворада, своей официальной резиденции, которая также расположена неподалеку.

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