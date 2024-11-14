Еврокомиссия пришла к выводу, что компания Meta нарушила правила добросовестной конкуренции, интегрировав маркетплейс в принадлежащую ей соцсеть Facebook. Исполнительный орган ЕС присудил компании штраф в размере 798 млн евро, пишет Politico.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Meta предоставила собственному сервису Facebook Marketplace преимущества, которых не может быть у других сервисов онлайн-объявлений. Еврокомиссия постановила прекратить работу маркетплейса внутри основного приложения Facebook.

Расследование по факту возможных нарушений правил добросовестной конкуренции началось в 2021 году. Конкуренты Meta жаловались, что интеграция маркетплейса в Facebook была несправедливой, а для оптимизации его работы компания использовала непубличные данные о рекламе. Аналогичное расследование сейчас проводят власти Великобритании.

Meta сообщила, что обжалует принятое решение в суде. "Вызывает разочарование тот факт, что Еврокомиссия решила принять меры регулирования в отношении бесплатной и инновационной услуги, созданной для удовлетворения потребительского спроса, особенно когда высокопоставленные европейские политические деятели призывают ЕС стать более конкурентоспособным, инновационным и дальновидным", — говорится в заявлении IT-гиганта.

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