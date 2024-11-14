Европейские лидеры призвали администрацию США масштабно увеличить поставки оружия и боеприпасов Украине, а также ввести новые санкции против РФ до ухода Джо Байдена из Белого дома, пишет Bloomberg.

Государства Европы попросили администрацию США масштабным образом расширить помощь Украине до окончания президентского срока Джо Байдена. Руководители и официальные лица европейских стран призвали Вашингтон предоставить Киеву больше оружия и боеприпасов, а также ввести новые санкции против России, чтобы ограничить ее доходы и возможность приобретать запрещенные технологии, написало в четверг, 14 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с такими запросами.

Bloomberg называет эти запросы "последним отчаянным призывом" к администрации Байдена с целью максимально укрепить украинские позиции до его ухода из Белого дома. Собеседники агентства уточнили, что многие из просьб носили неофициальный характер.

Ряд лидеров Европы просят США разрешить удары ВСУ вглубь России

Несколько европейских лидеров также подталкивают США разрешить использование западного оружие для ударов ВСУ по военным целям в России, пишет агентство. По мнению Киева и его союзников, это значительно укрепит возможности защиты Украины от российских атак на критически важную инфраструктуру.

Пока Байден не удовлетворил эти просьбы, поскольку считает, что разрешение Украине бить по целям в РФ лишь ограниченно повлияет на ситуацию на фронте и не оправдает риск эскалации, отмечает далее Bloomberg.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил "спешно организованную поездку в Брюссель", чтобы заверить ЕС и союзников по НАТО в активизации усилий Вашингтона по передаче Украине помощи перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, пишет агентство. По его данным, речь идет о деньгах, боеприпасах и оружии из 61-миллиардного пакета, принятого Конгрессом США в начале 2024 года. Каждый доллар, имеющийся в распоряжении администрации Байдена для помощи Украины, будет срочно ей отправлен, подчеркнул Блинкен.

США работают над новыми санкциями

США уже работают над тем, чтобы до конца ноября принять новые санкции против российского теневого нефтяного флота, а также Северной Кореи, отправившей в Россию военнослужащих, сообщили агентству знакомые с ситуацией собеседники на условиях анонимности.

Представители Госдепартамента и министерства финансов США отказались от комментариев в ответ на запрос агентства.

Ранее министерство обороны США назвало оставшуюся сумму, предназначенную на оказание военной помощи Украине: 9,3 млрд долларов. 1 ноября Пентагон объявил о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Это 69-й транш военной помощи, предоставляемой из арсеналов Минобороны США Украине с августа 2021 года", - говорилось в том сообщении, с уточнением, что его объем оценивается в 425 млн долларов.

Дальнейшая военная поддержка Украины под вопросом

Европейцы опасаются отказа США от дальнейшей военной помощи Украине после возвращения Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в начале ноября, в Белый дом. В ходе избирательной кампании Трамп подчеркивал, что в случае возвращения на президентский пост сможет завершить войну в Украине "за 24 часа".

В Киеве заявляют, что любые сценарии урегулирования военного конфликта между РФ и Украиной, публикующиеся в СМИ до инаугурации Трампа, не имеют под собой реальных оснований.

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