Учения по отключению российского сегмента интернета пройдут на территории "отдельных регионов" РФ в декабре, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Банк России.

На территории "отдельных регионов" РФ в декабре пройдут учения по отключению российского сегмента от международной сети интернет. Банк России уведомил подконтрольные ему компании об этом в письме. Выдержки из послания привела в четверг, 14 ноября, газета "Коммерсант".

В пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что подобные "штатные" учения организуются ежегодно и не повлияют на пользователей.

По данным ведомства, учения будут проводиться совместно с операторами. Меры предпринимаются на случай преднамеренного отключения извне и выявляют системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и ресурсами в зарубежных сетях, уверяют в Роскомнадзоре.

Цель - подтвердить поддержание "ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", заявили в ведомстве.

GlobalCheck: YouTube доступен у всех провайдеров

Ранее, 4 сентября, издание Forbes сообщило, что Роскомнадзор пригрозил привлечь к административной ответственности и даже лишить лицензий российских интернет-провайдеров, которые вопреки требованиям властей применяют технологии обхода блокировок сайтов.

Российские пользователи массово сталкивались с перебоями в работе YouTube с начала августа. В середине июля "Ростелеком" предупреждал, что видеохостинг может начать плохо работать из-за "износа установленных в России серверов Google". Корпорация Google тогда отвергла свою причастность к проблемам с доступом к YouTube в РФ.

В конце июля депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн спрогнозировал грядущее замедление YouTube на 70 процентов из-за его "антироссийской политики".

Между тем, по данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, 14 ноября YouTube вновь был доступен у всех российских операторов.

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