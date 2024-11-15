С 1 января 2025 года 17-летние молодые люди, отметившие день рождения, должны в течение месяца связаться с комиссариатом Литовской армии и пройти медкомиссию, во время которой оценят пригодность к службе, информирует Минобороны Литвы.

Так будут готовится к реформе обязательной воинской службы, которая стартует 1 января 2026 года. В ноябре-декабре этого года Минобороны инициирует кампанию "Нерядовые", во время которой молодых людей будут привлекать к службе в армии.

"С 2026 года в списки призывников будут включать всех юношей, окончивших школы и достигших 18-летия. Цель этих изменений - укрепление армии путем последовательного увеличения числа военнослужащих и быстрого формирования резерва", – сказал представитель Минобороны полковник-лейтенант Деймантас Чижюс. По его словам, эти изменения с 2026 г. позволят перейти к всеобщему призыву.

Кроме того, хотят, чтобы юноши, достигшие 18-летия, попав в список призывников, не ждали повестки, а сами выбирали службу. В таком случае они смогут согласовать время и место службы в армии – выбрать конкретную воинскую часть. Кроме того, добровольцам будут платить больше денег. Все отслужившие в армии при поступлении в вузы будут получать дополнительные 0,5 балла.

Летом 2024 года, по заказу Минобороны, компанией Spinter tyrimai был проведен опрос. 51% его участников одобрили призыв молодых людей сразу после окончания школы, без возможности отсрочить службу.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !