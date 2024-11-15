Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины. Об этом сообщает CNN.

"Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться. Мы будем работать над этим", - подчеркнул политик.

Во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление из-за смерти людей в результате боевых действий в Украине, "несмотря на то, солдаты ли это", или люди, "находящиеся в городах".

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

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