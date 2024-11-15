В Москве, в аэропорту Жуковский задержана мать кинокритика Антона Долина — Вероника, пытавшаяся ввезти в страну сильнодействующие препараты с наркотиками в составе.

В разговоре с журналистами она пояснила, что таблетки, из-за которых её задержали — обычные обезболивающие для личного пользования.

По информации SHOT, певица и поэтесса Вероника Долина 12 ноября прилетела из Тель-Авива. На таможне у неё обнаружили сильнодействующие препараты "Ивалгин", "Трамадол", "Суматруптан", а также препараты с содержанием кодеина и бротизолама.

Всё это она не декларировала при выезде из Израиля. Артистку задержали. Позднее она была отпущена под обязательство о явке. Сейчас Долина находится дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Долиной может грозить до 20 лет колонии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !