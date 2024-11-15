Дональд Трамп, победивший на прошлой неделе на президентских выборах в США, выдвинул известного противника прививок и ковид-скептика Роберта Кеннеди-младшего.

"Слишком долго американцы были под гнетом пищевой промышленности и фармацевтических компаний, которые занимались обманом и дезинформацией, когда речь шла о здравоохранении, - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в четверг - Мистер Кеннеди вернет эти ведомства [службы здравоохранения и социального обеспечения] к золотым стандартам научных исследований и идеалам прозрачности, чтобы покончить с эпидемией хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой".

Кеннеди-младший известен своими конспирологическими взглядами. В прошлом году в одном из интервью он заявил, что аутизм у детей возникает из-за вакцин. Центр по предотвращению и контролю за заболеваниями (Center for Disease Control and Prevention), который курирует министерство здравоохранения США, утверждает, что связь между вакцинами и расстройством аутистического спектра изучали в ходе множества исследований, но на данный момент подтвердить эти предположения не удалось.

В книге "Злодеи вакцин" 2016 года Кеннеди обвинял фармацевтические компании в том, что они скрывают опасность прививок. Кеннеди активно выступал против вакцинации от ковида и утверждал, что прививки от коронавируса привели более чем к полутора тысячам смертей.

Роберт Ф. Кеннеди-младший - представитель из одной из самых известных политических династий в истории США. 70-летний Роберт - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, который был убит в 1963 году. Его отец, бывший генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди, также был убит пять лет спустя. В момент убийства он участвовал в предвыборной кампании демократов. Роберт Ф. Кеннеди-младший также является племянником Теда Кеннеди, который был сенатором США с 1962 года до своей смерти в 2009 году.

Назначение Кеннеди на пост должен утвердить сенат конгресса США, где большинство у Республиканской партии.

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