Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Суспiльне, что при администрации Дональда Трампа "война закончится быстрее". Издание пока опубликовало только краткое изложение интервью, и поэтому не известно, как Зеленский обосновал этот прогноз.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую нам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", — цитирует Суспільне Зеленского.

Полностью интервью выйдет на радио и в видеоформате в субботу, 16 ноября.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом США прекратит войну России с Украиной "в 24 часа", но по сути до сих пор не объяснил, как именно.

В команде, которую он формирует, есть еще большие изоляционисты, чем сам Трамп, люди, которые выступают против участия США в делах других стран, в том числе Украины, и даже воспроизводят откровенную дезинформацию российской пропаганды.

Зеленский, согласно анонсу Суспільне, сказал, что Дональд Трамп по крайней мере его выслушал.

"Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", — сказал Зеленский.

На вопрос, требовал ли Трамп о Украины пойти на мирные переговоры с Россией, Зеленский ответил: "Мы — независимая страна, и мы за время этой войны — и наш народ, и лично я на переговорах с США, с Трампом, с Байденом, с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает".

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Путину, заявив, что он открывает ящик Пандоры.

"Звонок Олафа, по моему мнению — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

"И это именно то, чего Путин давно хочет, — продолжил Зеленский. — Ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России, и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться".

По словам украинского президента, именно так Путин действовал много лет, и именно это привело в итоге к нынешней войне.

"Мы сейчас понимаем все эти вызовы. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет — нам нужен реальный мир", — заявил Зеленский.

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