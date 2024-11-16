27-летняя Ливитт, назначение которой главой пресс-службы Белого дома анонсировал избранный президент Дональд Трамп, станет самым молодым пресс-секретарем президента за всю историю США.

Ее предшественники на посту пресс-секретаря Трампа часто были не в ладах с прессой — как и сам президент Трамп, который свой первый срок начал с открытого конфликта с журналистами.

27-летняя Кэролин Ливитт, которая была главой пресс-службы Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году, станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

При этом у нее уже есть опыт работы в президентской пресс-службе: во время первого срока Трампа Ливитт была помощницей тогдашнего пресс-секретаря президента Кейли Макинани.

Как заявил Трамп, он уверен, что "умная и жесткая" Ливитт "отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой". Она уже зарекомендовала себя как эффективный коммуникатор, сказал избранный президент.

Ливитт — уроженка штата Нью-Гэмпшир в Новой Англии. Она изучала коммуникации и политологию в католическом колледже Сент-Ансельм.

Еще будучи студенткой, она прошла стажировку на телеканале Fox News. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла вскоре после окончания колледжа в 2019 году. Она начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы и спичрайтер, потом стала помощником пресс-секретаря, следует из ее официальной биографии: "Я помогала Макинани готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ".

Как рассказывала Ливитт в интервью изданию Politico несколько лет назад, полученный ею в Белом доме и на Fox News "первый опыт соприкосновения с миром прессы" повлиял на ее решение строить карьеру пресс-секретаря.

Убежденная трампистка

После ухода из пресс-службы Белого дома из-за окончания срока президентских полномочий Трампа Ливитт работала директором по связям с общественностью конгрессвумен Элиз Стефаник, которую Трамп планирует назначить представителем США в ООН.

Ливитт оставила эту должность, чтобы баллотироваться в Конгресс, и в 2022 году выиграла республиканскую номинацию в родном штате Нью-Гэмпшир, став второй представительницей своего поколения — поколения Z — добившейся номинации. Выборы она проиграла, но, по ее словам, получила важный опыт публичных выступлений.

Политические взгляды Ливитт, задекларированные на сайте ее кампании по выборам в Конгресс, во многом совпадают с позицией Трампа. В вопросах экономики она обещала "сократить налоги" и "отстаивать политику свободного рынка", заявляла о необходимости усиления защиты границ и "нулевой терпимости к нелегальной иммиграции", а также выступала за "завершение строительства пограничной стены".

В январе 2024 года Ливитт стала пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

А в январе 2025 года она станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Предыдущий рекорд принадлежал Рону Зиглеру. Ему было 29, когда в 1969 году он стал пресс-секретарем президента Ричарда Никсона.

Ключевая обязанность пресс-секретаря Белого дома — проведение ежедневных брифингов для корреспондентов президентского пула (впрочем, во время первого президентского срока Трампа таких брифингов не было по нескольку месяцев). А значит, скоро журналисты увидят Ливитт на знаковой трибуне в зале для брифингов Белого дома — в месте, которое стало свидетелем множества пикировок, перепалок и конфликтов между представителями прессы и чиновниками в первой администрации Трампа.

Четыре пресс-секретаря за четыре года

За свой первый президентский срок Трамп сменил несколько пресс-секретарей.

Первый пресс-секретарь Трампа, Шон Спайсер, на первом же своем брифинге 21 января 2017 года, на следующий день после приведения Трампа к присяге, был уличен в искажении фактов. Он заявил журналистам, что инаугурация Трампа собрала у Белого дома самое большое число зрителей в истории США и даже мира, что опровергалось видеосъемкой. Позднее помощник Трампа назвала заявление Спайсера "альтернативными фактами".

Спайсера уже через полгода сменила Сара Хакаби Сандерс, которая стала всего лишь третьей женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома за всю историю США. Она была помощником Трампа по работе с прессой во время его предвыборной кампании в 2016 году. Ее работа тоже ознаменовалась конфликтами с журналистами президентского пула. Давая показания следователям во время расследования Роберта Мюллера, Сандерс призналась, что она предоставляла журналистам ложные данные.

В 2022 году Сандерс ушла в отставку, чтобы принять участие в выборах губернатора штата Арканзас (ее отец ранее занимал этот пост), которые она выиграла.

Третий пресс-секретарь Трампа, Стефани Гришэм, как и Ливитт, ранее была пресс-секретарем его предвыборной кампании. Гришем возглавляла пресс-службу американского президента десять месяцев в 2019–2020 годах и за это время не провела ни одного брифинга для прессы — это был первый такой случай в истории пресс-службы Белого дома. По ее словам, отказ от брифингов стал следствием указания самого Трампа.

Покинув пост пресс-секретаря президента, Гришэм стала пресс-секретарем первой леди, Мелании Трамп. Она подала в отставку 6 января 2021 года, спустя несколько часов после попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа. Впоследствии Гришэм стала его критиком.

Четвертым, последним пресс-секретарем Белого дома по время первого срока Трампа, была Кейли Макинани, начальница Ливитт. Она начинала карьеру как журналистка CNN и в 2015 году назвала Трампа "шоуменом", которого не стоит ассоциировать с Республиканской партией.

Незадолго до назначения пресс-секретарем Белого дома Макинани, будучи главой пресс-службы Национального комитата Республиканской партии, похвалила усилия Трампа по борьбе с COVID-19 и предположила, что пандемия не затронет США. Позднее, уже возглавив пресс-службу президента, Макинани поддерживала заявления Трампа о том, что коронавирус в 99% случаях проходит без последствий, сославшись на "научные данные". Спустя несколько недель она сама заболела ковидом.

После попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года Макинани в коротком заявлении от имени Белого дома "осудила насилие" и не стала отвечать на вопросы журналистов. После работы с Трампом она стала ведущей Fox News.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !