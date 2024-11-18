Российская ракета попала в Сумах в жилой многоквартирный дом. Из-под завалов эвакуированы более 400 человек. Среди 11 погибших - двое детей.

Во время российского удара по Сумам вечером 17 ноября ракета попала в многоквартирный жилой дом, погибли 11 человек, еще 68 получили ранения, сообщило утром в понедельник, 18 ноября, издание "Суспильне" со ссылкой на Артема Кобзаря, исполняющего обязанности мэра города. Среди погибших - двое детей, среди раненых - 10.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. В шести соседних многоэтажках выбиты окна, уничтожены четыре автомобиля.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Мои соболезнования семьям и близким", - прокомментировал российский удар в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после полуночи армия РФ нанесла по Сумам еще один ракетный удар. В результате атаки в городе пропало электричество, сообщили в Сумской областной военной администрации.

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