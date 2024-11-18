Загрязнение воздуха в столице Индии Дели достигло чрезвычайно высокого уровня: жители задыхаются, город окутывает густой смог.

По данным компании IQAir, в понедельник в 15:00 по местному времени мониторы зафиксировали уровень загрязнения в 1500 единиц — в 15 раз выше уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает приемлемым для дыхания.

Токсичный воздух нарушил авиасообщение и заставил власти закрыть школы и запретить строительные работы в городе.

Помимо закрытия школ и запрета на строительные работы, власти города также запретили въезд в Дели грузовиков, кроме доставляющих в город предметы первой необходимости, и попросили все офисы отправить как минимум половину сотрудников работать из дома.

На прошлой неделе правительство запретило все виды деятельности, связанные с использованием угля и дров, а также использование дизельных генераторов для всех, кроме экстренных служб.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация в Дели может ухудшиться, и для борьбы с проблемой могут потребоваться более жесткие меры.

По данным ВОЗ, воздух со значениями индекса качества воздуха (AQI) выше 300 считается опасным для здоровья.

Индийское управление по контролю за загрязнением окружающей среды классифицировало состояние воздуха в Дели как "серьезный плюс", после того как утром в понедельник уровень загрязнения в городе превысил 450 единиц.

Каждый год с октября по январь качество воздуха в Дели, северных штатах Индии и части Пакистана качество воздуха заметно ухудшается из-за резкого понижения температуры, дыма, пыли, низкой скорости ветра, автомобильных выхлопов и сжигания стерни — остатков стеблей злаков после уборки урожая.

В эти месяцы правительство регулярно вводит особые меры по борьбе с загрязнением воздуха. Но проблема никуда не уходит.

Власти Дели заявили, что вся северная Индия переживает "чрезвычайную медицинскую ситуацию" из-за бесконтрольного сжигания стерни по всей стране, особенно в соседних штатах Харьяна, Уттар-Прадеш и Бихар.

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