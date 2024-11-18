В Одессе в результате российского ракетного удара погибли 10 человек

По последним данным, 10 человек погибли в Одессе, где на жилой сектор упала сбитая российская ракета, сообщили власти. Это вторая подобная атака за сутки, которая привела к гибели большого числа мирных жителей. Накануне вечером под обстрел попал жилой квартал в Сумах, там погибли 11 человек.

Число погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 10, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя, заявил днем в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер. Еще 43 человека пострадали, в том числе четыре ребенка, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, повреждены три многоквартирных дома, здание университета и два административных здания.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в 11:57 российские военные атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", она была сбита противовоздушной обороной. "К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города, — говорится в заявлении. — Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким".

Российские военные не комментировали сообщения о ракетном ударе по Одессе.

"Это не случайные удары — это показательные удары, — прокомментировал атаку на Одессу президент Украины Владимир Зеленский. — Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война".

Зеленский призывал обратить внимание на удар участников саммита G20, который начинается в Бразилии.

Телеграм-каналы публиковали видео с места удара по кварталу в Одессе. На них видны горящие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома. На одном из опубликованных видео видны тела двух человек, лежащих на асфальте без движения. Позже эти кадры были опубликованы официально.

ГСЧС сообщает, что в результате попадания в жилой квартал загорелось несколько десятков автомобилей, была угроза распространения огня на жилые дома.

Это второй подобный удар за сутки. Вечером в воскресенье был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону в городе Сумы, сообщили украинские власти. В результате удара погибли 11 человек, в том числе 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, более 80 человек были ранены, следует из заявлений властей.

"Одна из крупнейших воздушных атак". Что известно о массированном ударе по Украине

Утром в воскресенье Россия впервые с августа нанесла массированный комбинированный удар по всей Украине, целясь в объекты критической инфраструктуры. В результате ракетной атаки в Одесской области погибли двое энергетиков, пострадали жилые дома в частном секторе, был ранен подросток.

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