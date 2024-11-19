Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, сообщают российские агентства со ссылкой на его указ.

Сейчас он подтвердил принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности.

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком, цитирует документ "Интерфакс".

В утвержденных Путиным основах госполитики также сказано, что агрессия против России со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства считается их совместным нападением.

Ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников, говорится в документе.

Планирование и проведение потенциальным противником масштабных военных учений вблизи границ России названо еще одной угрозой, в отношении которой осуществляется ядерное сдерживание.

Создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих инфраструктуру к России, также будет считаться угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание. В документе при этом сказано, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру.

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