Зуб национального героя Демократической республики Конго Патриса Лумумбы, который торжественно вернули в страну в 2022 году, на этой неделе был похищен из мавзолея, сообщает Politico.

Лумумба, первый демократически избранный лидер Конго и символ борьбы за независимость страны, был убит в 1961 году. Его тело растворили в кислоте сепаратисты и бельгийские полицейские. Единственные останки Лумумбы - зуб с золотой коронкой - забрал с собой в Бельгию один из полицейских.

На этой неделе мавзолей Лумумбы в столице Конго Киншасе подвергся нападению. В здании были разбиты стеклянные двери, гроб был поврежден. Министр культуры Йоланде Элебе не смогла подтвердить AFP, был ли зуб украден. "Мы должны дождаться полицейского расследования, чтобы узнать больше", - сказала она.

Конго было колонией Бельгии более полувека, с 1902 по 1960 год. Ранее король Бельгии Леопольд II оккупировал страну и установил там жесточайший режим принудительного труда. Количество погибших при этом местных жителей оценивается в 10 млн человек.

В 2022 году премьер-министр Бельгии Александром де Кроо, стремясь сгладить отношения с ДР Конго, вернул останки Лумумбы. "В присутствии семьи Лумумбы я хотел бы принести извинения от имени бельгийского правительства", - сказал тогда де Кроо, добавив, что бельгийские министры начала 1960-х годов несут "моральную ответственность" за пытки и убийство Лумумбы.

Имя Патриса Лумумбы было широко известно на территории бывшего СССР. Он считался одним символов борьбы Африки с мировым империализмом. Например, в честь Лумумбы назван Российский университет дружбы народов.

В последние годы бывшие колонии все чаще требуют от бывших колониальных держав репараций и возвращения украденных артефактов.

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