В ночь на среду, 20 ноября, девять регионов РФ - Новгородская, Курская, Орловская, Белгородская, Тульская, Тверская, Брянская, Московская и Смоленская области - подверглись атакам украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ. По его версии, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 44 украинских дрона самолетного типа.

Утром ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Брянской областью и по одному беспилотнику - над Орловской и Белгородской областями, над последней позднее сбили еще два, заявили в оборонном ведомстве.

Astra: Атакован арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин провел заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его словам, жители поселка Котово размещены в пунктах временного пребывания в городе Окуловка.

По версии Telegram-канала Astra, в поселке Котово атакован 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Губернатор факт атаки на арсенал не подтверждал.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко позднее заявил, что беспилотники действительно ударили по арсеналу.

Как пишет Astra, БПЛА также нанесли удары по Самарской области, в поселок Сосновка перекрыли въезд, рядом с ним расположено нефтехранилище, именно его, по версии местных жителей, пытались атаковать дроны. Официально налет на нефтехранилище не подтвержден.

Ранее стало известно, что в Каменском районе Воронежской области беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие. О нападении 19 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, речь шла более чем о пяти дронах. Чиновник не уточнил, какой объект попал под удар, но заявил, что тот выпускает "исключительно гражданскую продукцию".

На предприятии вспыхнул пожар, но через некоторое время его потушили, добавил Гусев. Персонал был эвакуирован. Губернатор заверил в отсутствии пострадавших. В регионе сохраняется опасность налетов беспилотников, подчеркнул чиновник.

По уточнению канала Astra, одно из основных предприятий в районе Воронежской области - это "Евдаковский масложировой комбинат".

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