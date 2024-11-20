Украина впервые выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный западный источник. Позже эту информацию подтвердило BBC.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина впервые нанесла удары по Брянской области американскими ракетам ATACMS. Украина официально не подтверждала эту информацию.

Ранее в среду о том, что Украина впервые с разрешения Запада атаковала Курскую область ракетами Storm Shadow, сообщали российские провоенные телеграм-каналы. Российские военные не давали комментариев на этот счет.

Британия ранее заявляла, что Украина может использовать Storm Shadow на украинской территории, но британское правительство на протяжении месяцев оказывало давление на США с просьбой разрешить задействовать эти ракеты для ударов по целям в России.

Пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что его офис не будет комментировать эту тему.

Накануне СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удар американскими ракетами по военным целям в глубине России.

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