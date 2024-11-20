Эстонский парламент - Рийгикогу - в среду, 20 ноября, принял закон, в соответствии с которым 1 апреля следующего года плата за койкоместо в больнице поднимется с 2,5 евро до 5 евро, а плата за амбулаторный визит к врачу-специалисту с 5 евро до 20 евро.

Плата за визит не поднимется для уязвимых групп и тем самым остается прежней для получателей прожиточного пособия, лиц с пониженной трудоспособностью, детей в возрасте до 19 лет, беременных, людей старше 63 лет и безработных.

Согласно сделанной в ходе второго чтения поправке, плату за визит не взимают в том случае, если амбулаторная помощь врача-специалиста оказывается в связи с беременностью или родами.

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