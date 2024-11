После победы Трампа на президентских выборах Белый дом принял решение ускорить отправку военной помощи Украине, писала газета The Wall Street Journal. В частности, Пентагон объявил о передаче Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, также администрация Байдена впервые с начала войны решила отправить в Украину "небольшое число" американских военных подрядчиков.

17 ноября The New York Times, а вслед за ней и другие издания, сообщили, что уходящая администрация Байдена дала Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по целям в глубине России для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. По данным The Times, США также сняли ограничения на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow.