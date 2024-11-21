Воздушные силы ВСУ утверждают, что утром 21 ноября российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Запуск был осуществлен из Астраханской области, заявили в ВСУ. Других подробностей украинские военные не приводят. Независимого подтверждения этой информации нет, пишет "Медуза".

The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время войны.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет дальность в пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров, напоминает CNN.

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что за утро 21 ноября силы ПВО сбили шесть крылатых ракет X-101, запущенных российскими войсками. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой в сообщении ВСУ ничего не говорится.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак утром 21 ноября сообщал о ракетной атаке на Днепр. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие. Какие именно ракеты атаковали город, он не уточнял.



Источник AFP: выпущенная российская баллистическая ракета не несла ядерного заряда

Анонимный источник агентства AFP в Воздушных силах ВСУ уточнил, что межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная, как утверждает Киев, по городу Днепру, не несла ядерного заряда. По словам источника, это "очевидно", пишет Русская служба Би-би-си.

Российская сторона не комментировала украинские заявления о межконтинентальной баллистической ракете.

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