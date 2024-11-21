Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, то есть до дня, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест.

Суд также выдал ордер на арест высокопоставленного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, хотя израильские военные заявили, что он был убит в результате авиаудара в Газе в июле.

"21 ноября 2024 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда единогласно вынесла два решения, отклоняющие жалобы Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута", — говорится в заявлении МУС.

В первой жалобе Израиль оспаривал юрисдикцию Суда в отношении ситуации на палестинских территориях и израильских граждан в частности. Во второй — настаивал, чтобы суд направил новое уведомление о начале расследования израильским властям в соответствии со статьей 18 Статута. Израиль также просил суд прекратить любые разбирательства соответствующих дел, включая рассмотрение ходатайств о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта, представленных прокурорами 20 мая 2024 года.

Суд посчитал, что оба обвиняемых "намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество".

"Этот вывод основан на роли Нетаньяху и Галланта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами", — говорится в заявлении МУС.

Суд также отметил, что поступление помощи в Газу обкладывалось рядом условий, необходимости в которых не было.

"Для ограничений доступа к операциям по оказанию гуманитарной помощи не было найдено явной военной необходимости или другого оправдания в соответствии с международным гуманитарным правом", — отмечается в заявлении МУС.

В заявлении отдельно отмечается, что, намеренно ограничивая или препятствуя доставке в Газу предметов медицинского назначения и лекарств, в частности анестетиков и наркозных аппаратов, обвиняемые также несут ответственность за причинение огромных страданий людям, нуждающимся в лечении.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !