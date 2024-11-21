Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Парламенте, не стал спорить с утверждениями о том, что Лондон согласовал применение Киевом ракет Storm Shadow по признанной территории России, и указал, что все решения по Украине принимаются в координации с другими западными союзниками.

Стармер отвечал на реплику лидера оппозиционной Либерал-демократической партии Эда Дэйви, который об одобрении примерения британских крылатых ракет по целям в России говорил как о подтвержденном факте. Премьер-министр не стал его поправлять (что вполне допускается парламентским протоколом) и ответил так: "Об Украине — понимаете, решения принимаются тщательно, совместно и скоординированно с нашими ключевыми союзниками".

В словах Дэйви прозвучал упрек правительству и призыв действовать более инициативно и взять на себя лидерскую роль в Европе.

После того как администрация Байдена в воскресенье решила смягчить ограничения на применения баллистических ракет ATACMS по целям на российской территории, наблюдатели и эксперты не сомневались, что британское правительство по его примеру разрешит применять по таким же целям ракеты Storm Shadow.

В среду стало известно, что Украина применила эти ракеты, но британское правительство предпочло открыто не объявлять, что оно дало на это свое согласие, хотя неофициально правительственные источники рассказывали об этом всем ведущим СМИ, включая Би-би-си.

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