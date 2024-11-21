Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что не будет претендовать на назначение Генеральным прокурором США. На эту должность его выдвинул избранный президент Дональд Трамп.

Предложение Трампа назначить Гетца главой Минюста (в США этот чиновник также выполняет обязанности генерального прокурора) называют самым скандальным его шагом при формировании новой администрации.

Гетц — не только один из наиболее преданных сторонников Трампа, но и фигурант секс-скандалов. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. Оно было закрыто за недостатком улик.

Однако Конгресс США продолжил расследование обвинений против Гетца в секс-преступлениях и употреблении наркотиков. В последние дни американские политики спорили о необходимости публикации материалов следствия.

Объясняя решение отказаться от предложенной Трампом должности, Гетц заявил в соцсети Х (бывший твиттер), что его кандидатура "незаслуженно отвлекает внимание" от работы по формированию новой администрации.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт переопубликовала пост избранного президента в его соцсети TruthSocial, в котором тот выразил благодарность Гетцу за его решение.

"Я очень ценю недавние усилия Мэтта Гетца, направленные на его одобрение для назначения генеральным прокурором. Он добился больших успехов, но в то же самое время не хотел отвлекать внимание от администрации, которую он очень уважает", — написал Трамп.

Ключевые назначенцы Трампа в его новой администрации еще должны получить одобрение Сената США. Многие журналисты предполагали, что назначение Гетца вызовет вопросы даже у членов Республиканской партии.

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