Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине не заставит союзников по НАТО отказаться от поддержки Киева. Такое заявление сделала в четверг, 21 ноября, официальная представительница Североатлантического альянса Фарах Дахлалла.

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - цитирует ее заявление телеканал CNN на своем сайте. Дахлалла осудила попытки России "терроризировать гражданское население Украины и "запугивать" союзников Киева".

Белый дом о дальнейшей поддержке Украины

С аналогичным заявлением выступила 21 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя удар России по Украине баллистической ракетой средней дальности, она указала, что Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак" и что США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

Она добавила, что США продолжают поставлять Украине сотни дополнительных ракет для систем Patriot и AMRAAM, чтобы усилить ее противовоздушную оборону. "И мы продолжим делать это (…), чтобы гарантировать, что они (украинцы. - Ред.) укрепляют свой потенциал, включая воздушную оборону, и дать Украине возможность занять лучшую возможную позицию на поле боя (…) И это будет продолжаться. И поэтому мы не будем сдерживаться. Мы будем продолжать следить, чтобы у украинцев было все необходимое на месте", - заявила она.

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер неоднократно подчеркивала, что эскалация в войне в Украине всегда исходила от России.

Удар РФ баллистической ракетой по Днепру

21 ноября президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". Он также обвинил ВСУ в нанесении двух ударов дальнобойным оружием, поставленным Западом, по территории России. По его утверждению, цели ударов достигнуты не были.

В свою очередь украинская сторона утверждает, что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия для удара по Украине МБР не применяла.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !