Депутатов Рады предупредили о возможном ракетном ударе России по зданию парламента. Их призвали ограничить присутствие в пределах правительственного квартала.

Верховная рада Украины отменила намеченное на 22 ноября - последнее в этом месяце - заседание из-за угрозы российского удара. Депутатов предупредили о возможном ракетном ударе России по зданию парламента, сообщили накануне агентство "РБК-Украина" и издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников УП, депутатов призвали ограничить присутствие в пределах правительственного квартала. Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко. По его словам, 22 ноября в Раде должен был состояться час вопросов к кабинету министров, "но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся". Следующее заседание пройдет в декабре.

За несколько дней до этого в Киеве прекращали работу посольства США, Испании, Италии и Греции, а Великобритания начала тщательно изучать ситуацию с безопасностью своих дипломатов в украинской столице. Это произошло на фоне угрозы авиаудара России.

Российский удар по Украине с применением "Орешника"

Российская армия 21 ноября нанесла по территории Украины ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе этой атаки было проведено испытание новейшей баллистической ракетной системы средней дальности "Орешник". "Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута", - отметил Путин.

По его словам, удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре. При этом президент РФ утверждал, что средств противодействия ракетам системы "Орешник" на данный момент нет.

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