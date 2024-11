I’m moving to Canada ("Я переезжаю в Канаду") — это выражение давно стало мемом у голосующих за либералов американцев, недовольных избранием консерватора. Теперь, после неожиданной для многих победы Дональда Трампа, на смену канадскому пришел новый мем, шутит издание Wired: I'm going to Bluesky ("Я перебираюсь в Bluesky")