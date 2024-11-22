После встречи президента Гитанаса Науседы с социал-демократом Довиле Шакалене, которая является кандидатом на пост министра обороны Литвы, советник лидера страны заявил, что перед будущим министром ставится ​​задача развить армейскую дивизию к 2030 году.

"Приоритет номер два — дивизия к 2030 году", — сказал журналистам советник президента Фредерикас Янсонас.

"2040 или 2036 год не подходят", — добавил он.

Чтобы ускорить создание дивизии, в течение следующих шести лет придется выделить гораздо больше средств на оборону.

Советник президента сообщил, что с Шакалене обсуждалась возможность увеличения средств на оборону в бюджете 2025 года не менее чем до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

В нынешнем проекте бюджета на 2025 год на оборону выделено 3,03% ВВП. Однако назначенный премьер-министром Гинтаутас Палуцкас обещает пересмотреть бюджет в первой половине следующего года.

Кандидат на пост министра обороны Шакалене заявила, что нынешнее финансирование национальной обороны не отвечает текущим потребностям.

По ее словам, финансирование оборонной сферы в размере 3,5% ВВП является нижним пределом.

"Это значит, что нам нужны действительно значительно большие суммы и достаточно скоро, но в данном случае нам необходимо как можно скорее найти хотя бы эти 3,5% за первое полугодие и поискать более крупные суммы, потому что иначе мы готовим эту дивизию не знаю, для кого, для врага", - заявил социал-демократ.

О необходимости увеличения финансирования обороны стали говорить после того, как несколько недель назад, по итогам заседания Государственного совета по обороне, официальные лица страны заявили, что при нынешнем финансировании обороны полная мощность дивизии может быть достигнута в 2036-2040 годах вместо 2030 года, как планировалось до этого.

В настоящее время Литва выделяет на оборону около 2,5 млрд евро или 3,2% ВВП.

По словам советника президента, первая задача кандидата на пост министра обороны - подготовиться к приему немецкой военной бригады к 2027 году.

Шакалене подчеркнула, что бригада должна появиться в Литве в срок, как было согласовано с немцами.

"Те задержки, по которым уже очевидно, что эти вопросы нужно будет решать, их нужно будет исправлять", - сказала она.

На прошлой неделе президент Науседа заявил, что Литва может опоздать с подготовкой к приему немецкой бригады. По его словам, при подготовке к развертыванию бригады несколько задерживается строительство необходимой инфраструктуры.

"Видение того, как они (задержки - BNS) будут устраняться, тоже как-то не очень имеется", - сказала Шакалене.

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