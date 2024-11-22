Послы стран, входящих в совет Украина – НАТО, встретятся во вторник, чтобы обсудить российский удар по городу Днепру, нанесенный баллистической ракетой, пишет агентство AFP. Встреча пройдет в Брюсселе.

Накануне Россия впервые ударила по территории Украины баллистической ракетой средней дальности, потенциально способной нести ядерный заряд. Владимир Путин в вечернем обращении в четверг заявил, что это была новая ракетная система "Орешник" и что атака стала ответом на использование Украиной дальнобойного оружия, поставленного США и Великобританией, для ударов по территории Курской и Брянской областей.

Целью, как сообщали СМИ, стал "Южмаш" — крупное военно-промышленное предприятие, где в советское время также производились баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал применение новых ракет вторым за последнее время шагом к эскалации конфликта после отправки на фронт войск из Северной Кореи.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !