Источник телекомпании CNN в украинских спецслужбах сообщил, что военные советники из КНДР уже прибыли в оккупированный войсками РФ город Мариуполь в Донецкой области. США ожидают, что тысячи северокорейских солдат, сосредоточенных в России, в ближайшее время вступят в боестолкновения с украинской армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Исходя из того, чему их обучали, и того, как их интегрировали в российские формирования, я ожидаю, что они вскоре будут задействованы в боевых действиях", приводит AFP слова Остина.

Ранее национальная служба разведки Южной Кореи сообщала, что подразделения из КНДР уже принимали участие в боях против ВСУ на территории Курской области. Об этом же говорили и в Госдепартаменте США.

Источник телекомпании CNN в украинских спецслужбах сообщил, что военные советники из КНДР уже прибыли в оккупированный войсками РФ город Мариуполь в Донецкой области.

По словам собеседника этого СМИ, цель поездки северокорейских военных пока не ясна, и на них была российская военная форма.

Источник уточнил, что прибывшие в Мариуполь северокорейцы держатся отдельно от российских военнослужащих: у них есть собственные казармы, куда специально для них поставляется продовольствие, там также звучит особая музыка и показывают особые фильмы.

Собеседник CNN также подтвердил появившиеся в газете Wall Street Journal сообщения, что в результате украинского ракетного удара по командному пункту в Курской области пострадал генерал вооруженных сил КНДР. Однако источник сказал, что ему неизвестно, погиб ли этот человек или был ранен.

Тем временем Оперативно-тактическая группировка ВСУ "Харьков" опровергла сообщения некоторых украинских военных о том, что в Харьковской области якобы также находятся военные из КНДР.

Группировка пишет в своем фейсбуке, что такая информация не соответствует действительности, и человек, который был ее первоисточником, не уполномочен комментировать оперативную обстановку.

По данным западных и украинских властей, Россия направила в район боевых действий с Украиной около 10 тыс. северокорейских военных. Ранее сообщалось, что они находятся в Курской области, куда вошли части ВСУ.

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