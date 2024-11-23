В тяжелой аварии в пятницу вечером в Эстонии пострадали 17 человек, в том числе 12 военнослужащих дислоцированного в Эстонии контингента сил союзников по НАТО.

Как BNS сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, в 16.52 в Ида-Вирумаа, волости Тойла, на перекрестке дорог Таллинн - Нарва и Лагеди - Ору произошло столкновение легкового автомобиля "Volvo S80", которым управляла 37-летняя женщина, и автомобиля BMW, за рулем которого находилась 62-летняя женщина. Из-за этой аварии произошло столкновение еще четырех автомобилей. В трех микроавтобусах "Toyota Proace", ехавших в сторону Тапа, находились военнослужащие сил союзников, а за рулем "Mercedes-Benz Sprinter", следовавшим в сторону Нарвы, находился 65-летний мужчина.