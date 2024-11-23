Израиль нанес удар по Бейруту. 11 человек погибли

11 человек погибли и более 60 получили ранения в результате израильского авиаудара по ливанской столице. Жилой восьмиэтажный дом в центре Бейрута полностью разрушен, еще пять стоящих рядом зданий получили повреждения.

Израиль продолжает наступление на поддерживаемую Ираном группировку "Хезболла". Целью субботних ударов мог стать глава службы внешней безопасности группировки.

По информации Национального агентства новостей Ливана, по центральному району Баста в Бейруте было выпущено не менее пяти ракет.

Об атаке израильские военные заранее не предупреждали и не призывали жителей эвакуироваться.

Военные действия между Израилем и "Хезболлой" начались после того, как группировка начала обстреливать ракетами север Израиля в поддержку палестинцев 8 октября 2023 года, на следующий день после смертоносного нападения ее союзника ХАМАС на юг Израиля.

Конфронтация вышла на новый уровень 30 сентября, когда Израиль вторгся в южный Ливан, чтобы уничтожить оружие и инфраструктуру "Хезболлы" в ходе, как их назвали израильские военные, "ограниченных, локализованных, целенаправленных рейдов".

За последние месяцы Израиль убил сразу несколько видных командиров шиитской группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу.

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