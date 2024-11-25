Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что выход из войны в Украине будет не только на поле боя. Бывшая глава кабмина Германии по случаю выхода своих мемуаров дала интервью британской газете The Times, опубликованное в субботу, 23 ноября.

По словам Меркель, она поддерживает то, что делают правительство Германии и Евросоюз для завершения войны и сохранения суверенитета Киева. "Но я считаю, что в определенный момент, и этот момент сегодня должны определить ответственные люди, нам понадобятся разговоры", - отметила она. "Не будет решения, которое будет только военным", - подчеркнула Меркель.

Экс-канцлер ФРГ про Зеленского: Уважаю его

На вопрос о том, нравится ли ей президент Украины Владимир Зеленский, экс-канцлер ответила, что в такой тональности задавать вопросы уместно только о друзьях.

"Я уважаю его. Я очень уважаю то, что он сделал и чего добился с момента нападения (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина на Украину, потому что в первые несколько часов после атаки многие бежали бы и бросили бы страну на произвол судьбы, а он этого не сделал", - отметила экс-глава кабмина. "Я думаю, это был самый важный шаг, который дал Украине надежду и возможность выйти из этой войны, этой ужасной войны, как независимая страна", - добавила она.

Меркель: Никогда не было иллюзий в отношении Путина

Ранее в интервью еженедельнику Der Spiegel от 22 ноября Меркель заявила, что у нее "никогда не было никаких иллюзий" насчет Путина. "У него всегда были диктаторские наклонности, меня часто возмущало его самодовольство", - указала экс-канцлер.

В то же время бывшая глава правительства высказалась в защиту своей политики в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2" для поставок газа из РФ - несмотря на аннексию Россией Крыма. "Одной из своих задач я видела получение дешевого газа для немецкой экономики", - пояснила она.

По словам Меркель, несмотря на начало российской агрессии в отношении Украины, ей не казалось целесообразным прерывать все экономические отношения с Россией. Экс-канцлер решительно отвела упреки в том, что она тем самым способствовала финансированию войны России против Украины. "Россия начала войну, когда газ еще не поставлялся по "Северному потоку - 2". Сегодня другие страны наполняют путинские военные кассы. Так было бы и тогда, если бы мы разорвали все экономические связи", - уверена она.

Мемуары Ангелы Меркель

Книга мемуаров Ангелы Меркель под названием "Свобода" (Freiheit) появится в продаже 26 ноября. Одна из важных тем книги - политика по отношению к России правительства ФРГ, которое Меркель возглавляла в течение 16 лет. Этот курс после начала полномасштабной войны РФ против Украины критикуют даже в партии экс-канцлера - Христианско-демократическом союзе (ХДС). Среди прочего в мемуарах Ангела Меркель дает понять, что не считает ошибочным отказ в членстве в НАТО Украины и Грузии.

В книге также описывается юность Меркель в ГДР, ее первые шаги в политике и встречи с выдающимися государственными деятелями из разных стран. Вечером 26 ноября сама экс-канцлер представит ее на тематическом мероприятии в Немецком театре в Берлине. Мемуары Меркель появятся в продаже примерно в 30 странах мира.

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