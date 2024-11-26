В войне России против Украины — очередная критическая точка. В ответ на данное Соединенными Штатами Киеву разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории России Москва применила в Украине новую баллистическую ракету и пригрозила ударами по Европе. Российская армия наступает в Донбассе, а также в Курской области — с помощью военных КНДР. Все это происходит в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США. На фоне этого все чаще звучат разговоры о возможных мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Би-би-си рассказывает, как участники войны и их главные союзники видят сценарии окончания конфликта и как за последнее время изменились их позиции.

Россия: Путин требует признать аннексию территорий и не брать Киев в НАТО

Президент России Владимир Путин летом этого года озвучил свои требования для начала мирных переговоров. Условия таковы:

Украина должна полностью вывести войска из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах. То есть речь идет не только об украинских территориях, захваченных Россией, но и тех, которые контролирует Киев (к ним, например, относятся города Херсон и Запорожье);

Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО — то есть согласиться на нейтральный статус;

Статус Крыма, Севастополя и аннексированных территорий на востоке Украины как российских должен быть зафиксирован в международных договорах;

Санкции против России должны быть сняты.

Путин заявил, что при выполнении этих условия Москва готова сесть за стол переговоров "хоть завтра". Он пообещал отдать приказ "прекратить огонь" в "ту же минуту", как только Киев начнет отвод своих войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом.

В каких-то вопросах эта позиция отличается от изначальных требований Кремля. Российские власти с самого начала войны очень расплывчато говорили о целях "специальной военной операции": чаще всего среди них упоминались "денацификация", "демилитаризация" и защита жителей Донбасса. Но недавно журналисты расследовательского издания "Система" нашли и опубликовали первые предложения России по мирному договору с Украиной: их Москва отправила Киеву вскоре после начала вторжения.

Среди них — сокращение армии до 50 тысяч человек (это в пять раз меньше, чем было у Украины до 2022 года), сокращение числа вооружений до уровня меньшего, чем у соседней Беларуси, отмена всех законов о декоммунизации, признание русского языка государственным. То есть тогда Россия рассчитывала на полную капитуляцию Украины и, вероятно, смену власти в этой стране.

Сейчас речь об этом на словах уже не идет (хотя исключать, что Россия потребует сокращения украинской армии, если переговоры начнутся, конечно, нельзя). Кроме того, теперь Россия настаивает на признании российскими захваченных территорий. В начале войны и во время переговоров в Стамбуле Россия еще не успела формально аннексировать украинские регионы и была согласна на то, чтобы отложить обсуждение их статуса.

Несмотря на то, что Путин все время говорит о готовности начать переговоры, в реальности картина выглядит несколько по-другому. Российские войска наступают в Донбассе и Курской области (Telegraph писала, что Путин хочет отвоевать территории в этом регионе до инаугурации Дональда Трампа).

А 21 ноября Россия применила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" — Путин при этом пригрозил, что удары таким оружием в будущем могут быть нанесены по странам НАТО. Все это, скорее, указывает на то, что пока Россия готова воевать и к переговорам любой ценой не стремится.

Украина: Зеленский просит поддержать "план победы" для улучшения позиций Киева

Позиция Украины по переговорам с Россией менялась несколько раз. В начале войны Киев согласился на диалог с российской делегацией. Но уже к середине 2022 года этот контакт был прекращен, а вскоре Зеленский подписал решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Но в последние месяцы президент Украины все чаще и чаще говорит о том, что войну можно закончить дипломатическим урегулированием — но при условии, что союзники поставят Украину в выгодную переговорную позицию.

Эти предложения Киева называют "планом победы Владимира Зеленского". Их он представил осенью этого года. Там пять основных положений:

Украина должна получить формальное приглашение в НАТО;

Укрепление украинской обороны. Западные союзники должны снять ограничение по ударам по территории России из дальнобойного оружия, предоставлять Украине разведданные в режиме реального времени и усилить украинскую систему ПВО;

В Украине следует разместить на своей земле "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", необходимый для сдерживания российской угрозы;

Совместное со странами Запада использование экономических ресурсов Украины (например, полезных ископаемых) и усиление санкций против России;

Использование украинских военных для замены отдельных частей контингента США в Европе после окончания войны.

По плану Киева, выполнение всех этих условий заставит Россию сесть за стол переговоров. Одно из них уже частично выполнено — США разрешили украинской армии наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Эти удары уже наносятся — Россия посчитала это эскалацией конфликта и поменяла свою ядерную доктрину. По другим пунктам согласия у союзников нет.

Financial Times утверждала, что последние два пункта плана администрация Зеленского писала в сотрудничестве с республиканцами с прицелом на победу Дональда Трампа, которому близка тема снижения военной поддержки Европы со стороны США.

Позиция Украины по переговорам с Россией менялась несколько раз. В начале войны Киев согласился на диалог с российской делегацией. Но уже к середине 2022 года этот контакт был прекращен, а вскоре Зеленский подписал решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Но в последние месяцы президент Украины все чаще и чаще говорит о том, что войну можно закончить дипломатическим урегулированием — но при условии, что союзники поставят Украину в выгодную переговорную позицию.

Эти предложения Киева называют "планом победы Владимира Зеленского". Их он представил осенью этого года. Там пять основных положений:

Украина должна получить формальное приглашение в НАТО;

Укрепление украинской обороны. Западные союзники должны снять ограничение по ударам по территории России из дальнобойного оружия, предоставлять Украине разведданные в режиме реального времени и усилить украинскую систему ПВО;

В Украине следует разместить на своей земле "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", необходимый для сдерживания российской угрозы;

Совместное со странами Запада использование экономических ресурсов Украины (например, полезных ископаемых) и усиление санкций против России;

Использование украинских военных для замены отдельных частей контингента США в Европе после окончания войны.

По плану Киева, выполнение всех этих условий заставит Россию сесть за стол переговоров. Одно из них уже частично выполнено — США разрешили украинской армии наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Эти удары уже наносятся — Россия посчитала это эскалацией конфликта и поменяла свою ядерную доктрину. По другим пунктам согласия у союзников нет.

Financial Times утверждала, что последние два пункта плана администрация Зеленского писала в сотрудничестве с республиканцами с прицелом на победу Дональда Трампа, которому близка тема снижения военной поддержки Европы со стороны США.

Это существенное изменение в риторике Зеленского: еще недавно он говорил, что никакие переговоры об окончании войны невозможны до полного вывода российских войск с территории Украины в ее международно признанных границах.

Как в Киеве видят дипломатический путь, который помог бы усадить Россию за стол переговоров? По крайней мере, раньше в планах Украины было приглашение Москвы на так называемый Саммит мира. Первый прошел в Швейцарии летом этого года, а второй должен был состояться в ноябре. "Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно", — говорил Зеленский в сентябре.

Повесткой саммита мира, по плану Зеленского, должна стать "формула мира" из 10 пунктов, которые он представил миру еще в 2022 году. В их числе — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение пленных (в том числе депортированных детей), а также вывод российских войск и выплата репараций за ущерб.

Российская сторона заинтересованности в участии в саммите не выражала. О нем меньше говорят и в Украине: второй саммит мира был перенесен на неопределенный срок.

Но переговоры по отдельным пунктам плана, возможно, уже идут. В октябре Financial Times писала, что Украина и Россия обсуждают возобновление переговоров о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Посредником выступает Катар, который занялся их подготовкой как раз после первого саммита мира. Переговоры остановились на фоне вторжения украинской армии в Курскую область.

Официально стороны факт переговоров не комментируют. Но Владимир Зеленский говорил, что отказ от ударов по объектам энергетики мог бы стать первым шагом на пути к концу войны. С учетом скорого прихода зимы это очень чувствительная тема для Киева.

На какой стадии находятся эти переговоры, неясно, но очевидно, что пока больших результатов они не принесли. В середине ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны массированных ударов по объектам энергетики. Они привели к многочасовым отключениям света по всей стране.

США: все ждут плана Дональда Трампа

Позиция США будет ключевой в любом сценарии завершения войны — именно поэтому за результатами президентских выборов так внимательно следили и в Киеве, и в Москве.

В январе на пост президента США придет Дональд Трамп. Во время своей кампании он неоднократно говорил, что способен закончить конфликт еще до своей инаугурации и даже остановить войну за сутки. С момента его победы на выборах ни он, ни его окружение пока не представили конкретный план урегулирования. Но понять его контуры можно благодаря утечкам в СМИ и по кандидатам в команду Трампа, которых он пригласил работать в Белый дом и другие ведомства.

Еще летом агентство Reuters писало о плане, который разработали отставной генерал Кит Келлог и Фред Флейтц — советники Трампа и члены Совета безопасности в период его президентства. В числе прочего они предлагали лишить Украину поддержки, пока она не согласится на переговоры с Россией. В случае отказа России они предлагали грозить Москве усилением поддержки Киева. План включал в себя заморозку конфликта по действующей линии соприкосновения.

Флейтц тогда говорил, что Трампу план понравился, хотя он и не соглашался "с каждым его словом". Официальные представители республиканца от плана республиканца дистанцировались.

Уже после победы Трампа на выборах материал о более детальных обсуждениях в его команде опубликовала Wall Street Journal. Газета подчеркивала, что окружение будущего президента обсуждает несколько сценариев. Но сводятся они к тому, чтобы отказаться от принципа действующей администрации — поддержки Украины "столько, сколько потребуется". Сын Трампа после его избрания шутил в соцсетях, что скоро Зеленский "потеряет пособие".

У предложений есть и другая общая черта, утверждает WSJ: все они предлагают заморозку фронта на действующих позициях и по крайней мере временный отказ от принятия Украины в НАТО.

С формальной точки зрения администрация Байдена тоже не дала согласия на одобрение украинской заявки на вступление в альянс. После визита президента Украины в Вашингтон американские СМИ писали, что в Белом доме отнеслись к плану победы Зеленского "со скепсисом". При этом Le Monde до президентских выборов писала, что позиция США по приглашению Киева в НАТО как минимум начала меняться и у Вашингтона больше нет принципиальных возражений по этому вопросу.

Избрание Трампа делает принятие Украины в альянс куда менее вероятным, писал Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника. WSJ утверждает, что один из планов, который сейчас обсуждает команда Трампа, предполагает, что Киев откажется от выступления в альянс в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат предоставлять Украине вооружения для сдерживания России.

Этот же план предполагает, что стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны, в которой разместят европейских миротворцев.

На то, что Белый дом будет стремиться к скорейшему завершению войны, указывают и кандидатуры, подобранные для постов во внешней политике.

Сенатору Марко Рубио Трамп предложил должность главы Госдепа. Рубио в прошлом хоть и называл Путина "гангстером", в последние месяцы говорил, что война в Украине зашла в тупик и нужно добиваться ее завершения.

На должность главы Национальной разведки Трамп пригласил Тулси Габбард, которая называла опасения России по поводу членства Украины в НАТО "легитимными" и критиковала Байдена за военную помощь Киеву.

Помощником по нацбезопасности в будущей администрации Трампа будет конгрессмен Майк Уолтц. Он осуждал российское вторжение, но весной был одним из тех республиканцев, кто голосовал против предоставления финансовой и военной помощи Киеву.

Многое будет зависеть и от того, кого Трамп назначит своим спецпредставителем по войне в Украине. Сейчас такой должности в Белом доме нет, но, по данным Reuters, республиканец думает о ее создании. Как выяснило агентство, на этот пост, в числе прочих, рассматривают бывшего посла США в Германии Ричарда Греннела. В прошлом он высказывался за остановку войны и против немедленного принятия Украины в НАТО.

Владимир Путин говорил, что стремление Трампа закончить войну "заслуживает внимания".

О том, как в Киеве смотрят на перспективу мирных переговоров после избрания Трампа, подробно рассказывала Украинская служба Би-би-си. С одной стороны, украинские власти надеются получить как можно больше во время последних месяцев правления Джо Байдена. С другой — уже налаживают контакты с новой администрацией.

Европа: Украине обещают поддержку, но у всех разное мнение, как заканчивать войну

Европейские союзники Украины со своими планами мирного урегулирования не выступали. Формальная позиция ЕС такова: только Киев будет решать, как и когда вести переговоры с Москвой, а Европа тем временем будет поддерживать Украину деньгами, оружием и санкционным давлением на Россию.

В том, что касается конкретных сценариев завершения войны, мнения стран заметно расходятся. Среди союзников Киева самую консервативную позицию занимает Германия — вторая по объему помощи Украине после США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц возражает против присоединения Украины к НАТО, опасаясь прямого конфликта альянса с Россией. Эту позицию он не изменил даже после того, как Россия применила в Украине ракету "Орешник" и пригрозила ударами по Европе. Наоборот, Шольц вновь повторил, что Европа должна всеми силами избежать эскалации в войне.

Более того, в середине ноября Шольц впервые почти за два года поговорил с Владимиром Путиным по телефону. В Берлине заявили, что канцлер призвал Путина к переговорам с Киевом с целью "установления справедливого и прочного мира". Путин же, согласно заявлению Кремля, сказал Шольцу, переговоры о мире следует вести, "исходя из новых территориальных реалий".

Владимир Зеленский назвал тот разговор открытым ящиком Пандоры и повторил, что, по мнению украинских властей, Россия не стремится к миру, а добивается лишь передышки, чтобы затем продолжить войну.

Позиция Шольца по окончанию войны важна, но в феврале канцлера, после развала коалиции, ждут внеочередные выборы. В других европейских столицах мнения о том, как именно помогать Киеву и заканчивать войну, расходятся.

В Париже публично говорили о поддержке "плана победы". Венгрия требует немедленного начала переговоров Москвы и Киева. Британия обещает Украине помощь даже в том случае, если США снизят объемы поставок и финансирования, и публично поддерживает нежелание Киева обсуждать отказ от своих территорий. Более того, хоть Лондон публично и не объявлял о решении разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям внутри России, на практике это уже происходит.

При этом один из главных сторонников Украины в Европе президент Чехии Петр Павел в последние месяцы неоднократно говорил, что достижение "на 100% справедливого мира" для Украины (то есть возврата всех территорий и выплата репараций) вряд ли возможно. Павел, в прошлом генерал НАТО, говорил, что Украине следует смириться с тем, что после окончания войны часть ее территорий хотя бы "временно" останется под контролем России.

По данным WSJ, в последние недели, с учетом эскалации ударов по Украине и продвижения российской армии в Донбассе, в Европе растет число стран, которые согласны с планом Трампа, желающего добиться мирных переговоров Москвы и Киева.

Остальной мир: Пекин выступает за все хорошее против всего плохого вместе с Глобальным Югом

За происходящим в Украине внимательно следят и другие страны. А некоторые пытаются активно поучаствовать в урегулировании конфликта и даже предлагают России и Украине собственные планы.

Например, как выяснило агентство Bloomberg, свои предложения есть у президента Турции Реджепа Эрдогана. Турция — едва ли не единственная страна-член НАТО, которая сохраняет тесные отношения с Москвой. При посредничестве Анкары было достигнуто одно из немногих соглашений между Москвой и Киевом после начала войны — зерновая сделка.

Свой план Эрдоган собирался озвучить на только что состоявшемся саммите "Большой двадцатки", писал Bloomberg. По данным агентства, план предполагает заморозку вступления Украины в НАТО на 10 лет (в обмен на это Киев должен получить военные поставки) и создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса с размещением там контингента миротворцев. Вопрос принадлежности аннексированных территорий турецкие власти предлагают отложить, а вместо этого сосредоточиться на прекращении огня.

Представила ли Анкара этот план российской и украинской стороне — неясно, турецкие власти его существование отрицают.

Свой план есть у Китая и Бразилии — этим странам уже удалось собрать вокруг него масштабную коалицию. В конце сентября эти государства в коалиции с государствами Глобального Юга (Киев и Москва с начала войны пытались склонить их на свою сторону) создали платформу "Друзья мира". Встреча группы прошла на полях Генассамблеи ООН — к Китаю и Бразилии присоединились представители еще 17 государств, среди которых Египет, Индонезия, ЮАР, Мексика и Замбия.

За встречей наблюдали представители трех европейских государств — Швейцарии, Франции и Венгрии.

Сам план, который лег в основу платформы, состоит из шести пунктов: остановка боевых действий, проведение конференции по урегулированию, гуманитарная помощь и обмен военнопленными, отказ от применения оружия массового поражения и ударов по ядерным объектам и обеспечение стабильности глобальных поставок.

В итоговом коммюнике по итогам заседания (к нему также присоединились Алжир, Казахстан, Турция и другие) говорится, что страны призывают к соблюдению Хартии ООН и соблюдению территориальной целостности государств, но одновременно с этим — уважению "легитимных опасений государств". С учетом того, что именно "легитимными опасениями" возможной агрессии Владимир Путин объяснял необходимость вторжения в Украину и аннексии ее территорий, неясно, как такой план может примирить стороны.

Российская сторона к китайско-бразильской инициативе отнеслась положительно. Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина по внешнеполитической проблематике, заявил, что главы государств обсуждали ее положения на саммите БРИКС в Казани (то есть без участия в Киева) в конце ноября.

Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал план "деструктивным". "Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: "Мы поддерживаем эту инициативу!" — возмутился Зеленский. — Мы же не дураки! Для чего этот театр?"

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