Дональд Трамп заявил, что в первый же день своего президентства введет новые тарифы для товаров из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить их пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков в США.

Первая часть публикации — перевод статьи корреспондента Би-би-си по делам бизнеса Питера Хоскинса. На английском языке ее можно прочитать здесь.

Избранный президент США обещал, что после инаугурации 20 января подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары, поступающие из Мексики и Канады. Он также заявил, что "мы будем взимать с Китая дополнительно 10% сверх всех остальных тарифов" до тех пор, пока он не примет меры по борьбе с контрабандой фентанила.

Эта угроза может ознаменовать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с тремя основными торговыми партнерами США. Это также может привести к росту цен для американцев, поскольку тарифы — это своего рода налог на импорт.

США — крупнейший импортер в мире. По официальным данным, на Китай, Мексику и Канаду приходится около 40% ежегодно импортируемых товаров, при общей стоимости импорта в 3,2 трлн долларов.

Китай утверждает, что предпринимает усилия по пресечению потока нелегальных наркотиков в США и предупреждает, что в торговой войне между двумя странами победителя быть не может.

Как сообщил канадский источник в интервью агентству Reuters, после заявления о введении тарифов Трамп обсудил вопросы торговли и безопасности границ с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. У них состоялся "хороший разговор", сообщил источник.

Министерство финансов Мексики заявило: "Мексика является главным торговым партнером Соединенных Штатов, и USMCA (торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой — прим. ред.) обеспечивает фундамент для национальных и международных инвесторов".

Предлагаемые Трампом меры могут привести к сбоям в глобальной цепочке поставок и сильно ударят по трем странам, против которых направлены тарифы.

Тарифы в отношении Мексики и Канады будут действовать до тех пор, пока эти две страны не примут меры по борьбе с контрабандой наркотиков, в частности, синтетического опиоида фентанила, и мигрантами, незаконно пересекающими границу, говорится в посте Трампа на платформе Truth Social.

"И Мексика, и Канада обладают абсолютным правом и властью, чтобы легко решить эту давно назревшую проблему, — написал он. — Пришло время им заплатить очень большую цену!"

В последующем посте Трамп обрушился на Пекин за невыполнение обещаний, по его словам, данных китайскими чиновниками, — ввести смертную казнь для людей, пойманных на торговле фентанилом.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил Би-би-си, что "идея о том, что Китай сознательно позволяет прекурсорам фентанила поступать в Соединенные Штаты, полностью противоречит фактам и реальности".

"Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе. В торговой войне или войне тарифов победителя не будет", — добавил он.

Администрация Байдена призывала Пекин сделать больше, чтобы остановить производство ингредиентов, используемых для изготовления фентанила, от которого, по американским оценкам, в прошлом году погибло почти 75 тысяч американцев.

Во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал Мексике и Китаю тарифами в размере до 100%, если сочтет это необходимым. Это намного выше тарифов, введенных во время его первого президентского срока.

Трамп также заявил, что прекратит действие статуса наибольшего благоприятствования для Китая в торговле с США — наиболее выгодных условий, которые Вашингтон предлагает в отношении тарифов и других ограничений.

В прошлом году более 80% мексиканского и около 75% канадского экспорта приходилось на США.

Даже после многих лет ожесточенного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира на долю США по-прежнему приходится около 15% китайского экспорта.

Как работают тарифы?

Тариф — это внутренний налог, взимаемый с товаров при их ввозе в страну, пропорциональный стоимости импорта. Так, автомобиль стоимостью 50 тысяч долларов, ввозимый в США по тарифу 25%, будет облагаться налогом в размере 12500 долларов.

Тарифы — центральная часть экономического видения Трампа, он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и повышения налоговых поступлений. Ранее он заявлял американцам, что эти налоги "будут стоить не вам, а другой стране".

Экономисты почти повсеместно считают эти утверждения вводящими в заблуждение. Физически налог платит американская компания, которая импортирует товары, а не иностранная компания, которая их экспортирует. В этом смысле тариф — это прямой налог, который американские компании платят правительству США.

Трамп ввел ряд тарифов во время своего первого президентского срока. Многие из них сохранил сменивший его Джо Байден. Экономические исследования показывают, что большая часть экономического бремени в итоге легла на плечи американских потребителей.

Пока непонятно, станут ли дополнительные 10-процентные тарифы сверх всех остальных тарифов, обещанные Трампом для китайских товаров, дополнением к 25-процентным тарифам, которые он планировал ввести для Канады и Мексики.

Какова стратегия Трампа?

Как сказал Би-би-си Стивен Роуч, старший научный сотрудник Китайского центра имени Пола Цая при Йельской школе права, этот шаг "явно соответствует его обещанию, данному во время предвыборной кампании, использовать тарифы в качестве оружия для реализации многих своих политических инициатив".

Выбранный Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент ранее предположил, что угрозы избранного президента ввести крупные тарифы — это часть его стратегии ведения переговоров. "В целом я считаю, что он сторонник свободной торговли, — сказал Бессент о Трампе в интервью Financial Times перед тем, как его выдвинули на эту должность. — Это эскалация для деэскалации".

Китайская экономика находится в гораздо более уязвимом положении, чем во время предыдущего президентства Трампа. Пекину приходится решать ряд серьезных проблем, включая продолжающийся кризис на рынке недвижимости, слабый внутренний спрос и растущий долг местных органов власти.

Новые тарифы, по всей видимости, нарушают условия соглашения о торговле между США и Мексикой и Канадой (USMCA). Это соглашение, подписанное Трампом, вступило в силу в 2020 году, в его рамках торговые отношения между тремя странами в основном беспошлинные.

И в Канаде, и в Мексике реакция на заявления была довольно резкой.

Даг Форд, премьер-министр канадской провинции Онтарио, заявил, что планируемые Трампом тарифы будут "разрушительными для рабочих и рабочих мест как в Канаде, так и в США".

Лидер мексиканского сената Эрардо Фернандес спросил: "Какие тарифы мы должны наложить на американские товары, пока они не прекратят потреблять наркотики и незаконно экспортировать оружие на нашу родину?"

Новый уровень торговой агрессии

Алексей Калмыков, экономический обозреватель Русской службы Би-би-си

Трамп давно всем угрожает импортными пошлинами: Китаю, Европе, даже американским компаниям. Теперь вот еще и соседям — Канаде с Мексикой. Однако пока он не вступит в должность в конце января, никто не знает, какие из этих угроз — предвыборная бравада, какие — подготовка к будущим жестким торговым переговорам с позиции силы, а какие — готовое решение, ожидающее подписания в первый день президентства, как и обещал Трамп.

А вот в чем можно не сомневаться уже сейчас — импортные пошлины и тарифная война при Трампе станут главным инструментом давления на торговых партнеров США. Протекционизм процветал и при Байдене, но Трамп обещает поднять торговую агрессию на новый уровень: ранее он грозился сходу ввести 60% пошлину на все китайские товары, 20% на весь остальной импорт.

Такие пошлины практически остановят торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира и грозят подорвать рост благосостояния во всем мире. Об этом хором предупреждают экономисты, ссылаясь на опыт первого срока Трампа и историческую перспективу.

Заявленная цель Трампа — наказать тех, кто "наживается" на Америке, вернуть рабочие места и поднять уровень жизни населения. Ведь именно экономику и высокие цены называли главной проблемой избиратели, голосовавшие за Трампа.

Однако экономисты предупреждают, что тарифная война лишь разгонит цены, поскольку за дорожающий импорт заплатит потребитель. Сейчас средний импортный тариф в США — около 3%. До первой торговой войны Трампа было 1,5%. Поэтому мало кто верит, что Трамп в первый день росчерком президентского пера взвинтит пошлины в десятки раз.

А от тарифной войны с соседями пострадают не только потребители, но и американский бизнес. Поскольку Мексика, США и Канада входят в таможенный союз, компании привыкли и к общему рынку сбыта, и к возможности размещать производство в любой из трех стран и беспошлинно возить туда-сюда товары и комплектующие.

С экономической точки зрения тарифные планы Трампа выглядят странно. Однако он волен делать, что хочет, а для того, чтобы делать выводы и строить прогнозы, придется подождать, пока Трамп перейдет от слов к делу.

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